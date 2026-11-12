Ette sarı yağ mı beyaz yağ mı? Kasaptan et alırken renge mutlaka bakın

HANGİ YEMEK İÇİN HANGİ ET SEÇİLMELİ?

Uzmanlara göre iki yağ türünün de mutfaktaki kullanım alanı farklıdır. Pişireceğiniz yemeğe göre şu seçimleri yapabilirsiniz:

Izgara ve Tava İçin: Yoğun, karakteristik ve gerçek et tadı arıyorsanız sarı yağlı mera etleri asla hayal kırıklığı yaratmaz. Ancak "çatal değdiği an dağılsın, lokum gibi yumuşak olsun" diyorsanız, hızlı eriyen yapısıyla beyaz yağlı etler çok daha garantili bir sonuç verir.

Fırın ve Tencere Yemekleri İçin: Uzun süreli ve sulu pişirme tekniklerinde (güveç, fırın rosto, haşlama vb.) beyaz yağlı etler çok daha homojen erir ve damakta ağır, donuk bir yağ hissi bırakmaz.

Kıyma, Köfte ve Burger Harcı İçin: En kusursuz lezzet ve sululuk dengesini yakalamak istiyorsanız, yoğun aromalı sarı yağlı eti biraz yağsız dana etiyle karıştırarak çektirmek en iyi sonucu verecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör