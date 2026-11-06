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Giriş Tarihi: 06.11.2026 19:58 Son Güncelleme: 06.11.2026 20:06

Ev arkadaşı olan kadınların kavgası cinayetle bitti! Kalbinden bıçaklanan 35 yaşındaki kadın öldü

İstanbul Fatih’te Kırgızistanlı 32 yaşındaki kadın birlikte yaşadığı kız arkadaşı N.K.'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli V.S. tutuklandı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Ev arkadaşı olan kadınların kavgası cinayetle bitti! Kalbinden bıçaklanan 35 yaşındaki kadın öldü
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Olay, dün Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Kırgızistan vatandaşı kadınlar N.K. ile V.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., ev arkadaşı N.K.'yı bıçakla kalbinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

N.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. V.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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Ev arkadaşı olan kadınların kavgası cinayetle bitti! Kalbinden bıçaklanan 35 yaşındaki kadın öldü
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