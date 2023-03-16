Ev sahibi ile kiracı arasında baltalı 'zam' kavgası: "Beni duvara itip..."

"BALTA İLE SALDIRDI"

Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal, "Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik. Haziran ayında kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkımız olduğu için de kanunen böyle bir şey yapamayacağını söyledim. Kabul etmedi. Mezeci olarak yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, "'Ben kanun tanımam gelir sıkarım' dedi. Kendisini ciddiye almadım. Günler sonra bize ihtarname gönderdi. Daha sonra 70 yaşındaki babası kapıyı çaldı. Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu, daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı. Canımı zor kurtardım. Polisi çağırdım. Kendisini dışarı çıkardık, eşi içeride kaldı. Ardından kapıyı kilitledim. Polise, içeride kalan eşini rehin aldığımızı söyledi. Öyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.