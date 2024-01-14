Ev sahibi kiracısına saldırdı

İstanbul Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın" diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti.Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz'ın (24), 2 arkadaşıyla daireyi pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak kiraladığı öğrenildi. Daireyi 2 bin 500 liraya kiralayan öğrencilerin, sonraki aylarda ev sahipleriyle 3 bin 500 TL için anlaştığı ancak son zamda ise ev sahibinin kirayı 15 bin TL'ye çıkarmak istediği öğrenildi. Öğrencilerin kira artışını kabul etmemesi üzerine olayın yargıya taşındığı, iki taraf arasında ise husumet başladığı öğrenildi. İHA