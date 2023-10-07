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Giriş Tarihi: 7.10.2023 01:51

Ev sahibinin dikkati kiracılarını ölümden kurtardı

Karabük'te ocağa konulan tavanın yanması nedeniyle dumandan etkilenen yaşlı karı kocayı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

İHA
Ev sahibinin dikkati kiracılarını ölümden kurtardı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesinde meydana geldi. Recep Savaş (65) eşine yemek yapmak için ocağa tava koydu. Savaş ocağa koyduğu tavayı unutup uykuya daldı. Bir süre sonra yanmaya başlayan tava nedeniyle evin içerisi dumanla doldu.

Yan binada oturan ev sahibinin dumanları fark edip kiracısını uyarmasıyla uyanan Savaş çiftinin yardımına itfaiye ve sağlık ekipler yetişti. Eve giren ekipler Recep ve yatalak olan eşi Saniye Savaş'ı (64) dışarıya çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaşlı çift komşusunun evine yerleştirildi.

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Ev sahibinin dikkati kiracılarını ölümden kurtardı
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