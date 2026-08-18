Ev satıldı, kira kavgası Yargıtay’a taşındı: Evi satan eski sahibine kira şoku!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö., B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023 tarihinde satın aldı. Y.Ö., satın aldığı konutta oturan kiracıdan, 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının söz konusu kira bedelini evin önceki sahibi B.K.'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö., kira bedelinin kendisine verilmesi için konuyu B.K. ile görüştü. Ancak eski ev sahibi bu talebi kabul etmedi.
YENİ EV SAHİBİ DAVA AÇTI
Bunun üzerine evin yeni sahibi Y.Ö., B.K.'ye karşı dava açtı. Davaya bakan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini tahsil etme hakkının B.K.'de bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
ADALET BAKANLIĞI KARARI HUKUKA AYKIRI BULDU
Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı değerlendirerek kanun yararına bozma talebinde bulundu. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.
SATIŞTAN SONRAKİ KİRA YENİ SAHİBİN
Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023-14 Ocak 2024 dönemine ait aylık kira bedelini B.K.'ye ödediği, Y.Ö.'nün ise evi 18 Aralık 2023'te satın aldığı hatırlatıldı. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, taşınmazın 18 Aralık'ta satın alınmasıyla birlikte Y.Ö.'nün kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine dikkat çekildi. Kararda, satış tarihinden itibaren yeni malikin kira bedelini tahsil etme yetkisinin bulunduğu belirtilerek, peşin kira bedelini tahsil eden eski malikin, taşınmazın satış tarihinden sonraki döneme denk gelen kira tutarını yeni malike iade etmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Yargıtay böylece, kira bedelinin peşin ödendiği durumlarda konutun satışı sonrasında satış tarihinden sonraki döneme ilişkin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olması gerektiğine ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu.