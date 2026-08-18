Ev satıldı, kira kavgası Yargıtay’a taşındı: Evi satan eski sahibine kira şoku!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö., B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023 tarihinde satın aldı. Y.Ö., satın aldığı konutta oturan kiracıdan, 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının söz konusu kira bedelini evin önceki sahibi B.K.'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö., kira bedelinin kendisine verilmesi için konuyu B.K. ile görüştü. Ancak eski ev sahibi bu talebi kabul etmedi.