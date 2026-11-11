Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Yoğurdun kıvamını korumak için bu hatalardan kaçının

Ev yoğurdunun daha yoğun olması için yalnızca sütü doğru sıcaklığa getirmek yeterli değil. Mayalama sırasında yapılan bazı hatalar da yoğurdun sulanmasına yol açabiliyor.

Özellikle süte gereğinden fazla maya eklemek, yoğurdun yapısını ve tadını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra mayalanma sırasında kabın sürekli kontrol edilmesi, hareket ettirilmesi veya kapağının sık sık açılması da sıcaklığın değişmesine neden olabiliyor.