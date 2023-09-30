Evangeline Lilly Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Evangeline Lilly Dizileri ve Filmleri Listesi

Evangeline Lilly filmleri ve Tv dizileri dünyanın pek çok tarafında seyirciler tarafından beğeniyle izlenmektedir. Evangeline kendisini çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk alanında eğitti. British Columbia Üniversitesi'nde drama alanında eğitim aldıktan sonra oyunculuk kariyerine başladı ve bugün çok sevilen Evangeline Lilly filmleri ve Tv dizileri ortaya çıktı. İşte en beğenilen Evangeline Lilly dizileri ve filmleri listesi…

Evangeline Lilly Filmleri ve Tv Dizileri

Kanadalı bir aktris ve yazar olan Evangeline Lilly, çok yönlü bir kişi ve oyuncudur. Kendisinin televizyon dizileri ve film projeleri de aynı şekilde çok farklı türlere ayrılmıştır.

Farklı türdeki projelerde yer almayı seven ve tüm bu karakterleri başarıyla oynayan Evangeline Lilly'in öne çıkan dizi ve filmlerini aşağıdaki listeden öğrenmek mümkündür:

Evangeline Lilly Filmleri

The Hobbit Trilogy (Hobbit Üçlemesi) (2012-2014)

Ant-Man (2015

Ant-Man and The Wasp (2018)

Real Steel (2011)

The Hurt Locker (2008)

Little Evil (2017)

The Long Weekend (2005)

Evangeline Lilly Dizileri

Lost (2004-2010

The Squickerwonkers (2020)

The Lizzie Borden Chronicles (2015)

Almighty Thor (2011)

En Beğenilen Evangeline Lilly Dizileri ve Filmleri Listesi

En Beğenilen Evangeline Lilly Filmleri

The Hobbit Trilogy (Hobbit Üçlemesi) (2012-2014): Tauriel rolündeki Lilly, özellikle J.R.R. Tolkien'in hayranları tarafından çok sevildi. Kendisinin oynadığı Taurel karakteri Orta Dünya romanlarında yer almasa bile yönetmen Peter Jackson bu karakteri filme ekledi ve canlandırması için Evangeline Lilly'e verdi.

Tauriel rolündeki Lilly, özellikle J.R.R. Tolkien'in hayranları tarafından çok sevildi. Kendisinin oynadığı Taurel karakteri Orta Dünya romanlarında yer almasa bile yönetmen Peter Jackson bu karakteri filme ekledi ve canlandırması için Evangeline Lilly'e verdi. Ant-Man (2015): Evangeline Lilly, Hope van Dyne / The Wasp karakteriyle Marvel Sinematik Evreni'ne girdi ve performansı Marvel hayranları tarafından çok sevildi.

Evangeline Lilly, Hope van Dyne / The Wasp karakteriyle Marvel Sinematik Evreni'ne girdi ve performansı Marvel hayranları tarafından çok sevildi. Ant-Man and The Wasp (2018): İlk Ant-Man filminin devamı olan bu eserde yine The Wasp olarak önemli bir işe imza attı.

İlk Ant-Man filminin devamı olan bu eserde yine The Wasp olarak önemli bir işe imza attı. The Hurt Locker (2008): Bu savaş dramasında Connie James karakteriyle dikkaleri üzerine çekti ve kariyerinin ilk yıllarındaki bu film çok sayıda ödül kazandı.

Bu savaş dramasında Connie James karakteriyle dikkaleri üzerine çekti ve kariyerinin ilk yıllarındaki bu film çok sayıda ödül kazandı. Real Steel (2011): Bailey Tallet karakterini canlandıran Lilly, bilim kurgu / aksiyon filmi olan bu yapımda kadronun önemli bir üyesi oldu.

En Beğenilen Evangeline Lilly Dizileri

Lost (2004-2010): Kate Austen adındaki karakteri canlandırdığı "Lost" dizisi Evangeline Lilly'nin büyük bir çıkış yapmasını sağladı ve bu diziyle kariyerinde büyük bir ivme yakaladı.

The Squickerwonkers (2020): Kendisinin yazıp seslendirmiş olduğu bu animasyon dizisi çocuklar tarafından çok sevildi ve Lilly bu proje ile çalışmalarına çeşitlilik kazandırmış oldu.