Haberler Yaşam Haberleri Evde 20 bin 636 uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:34 Son Güncelleme: 16.10.2023 14:51

Evde 20 bin 636 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da polis bir eve düzenlediği operasyonda reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evde 20 bin 636 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Polis, şüpheli Ç.K.'nin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada reçeteye tabi 20 bin 636 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli Ç.K. ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Ç.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Ç.K.'nin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Evde 20 bin 636 uyuşturucu hap ele geçirildi
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