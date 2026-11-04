Evde az malzemesi olanlar için nefis tarif! 15 dakikada sofraya geliyor

Kahvaltı sofralarını zenginleştirmek veya çayın yanına hızlıca bir şeyler hazırlamak isteyenler için 15 dakikalık tarifler kurtarıcı oluyor. Özel malzemeler gerektirmeyen bu lezzet, kısa sürede hazırlanması ve doyurucu olmasıyla dikkat çekiyor. Bir kez deneyenlerin tarif defterine ekleyeceği bu hamur işi, mutfakta fazla zaman harcamak istemeyenlerin favorisi olabilir.
Evde bulunan birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanan tarifler, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Hamur mayalanmasını beklemeden hazırlanan mayasız pişi, dışı kızarmış ve içi yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Üstelik bu lezzeti hazırlamak için uzun bir malzeme listesine veya özel mutfak ekipmanlarına ihtiyaç duyulmuyor.
İşte yalnızca 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik pişi tarifi
1. Hamuru hazırlayın: Derin bir yoğurma kabına un, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu alın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra azar azar ılık su ekleyerek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur elde edin.
2. Hamura şekil verin: Hazırladığınız hamuru hafif unlanmış tezgâha alın. Merdane yardımıyla yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın. Bir bardak veya hamur kesici kullanarak küçük yuvarlak parçalar oluşturun.
3. Yağı ısıtın: Geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyin. Yağın yeterince ısınmasını bekleyin. Pişilerin her tarafının eşit kızarması için yağın çok fazla duman çıkarmamasına dikkat edin.
4. Pişileri kızartın: Hazırladığınız hamur parçalarını dikkatlice kızgın yağa bırakın. Her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartın.
5. Fazla yağını süzdürün: Pişen hamurları kevgir yardımıyla tavadan çıkarın. Fazla yağını bırakmaları için kâğıt havlu serili bir tabağa alın.
Sıcakken servis edebileceğiniz mayasız pişiler, peynir, zeytin, domates ve çayla birlikte kahvaltı sofralarında yerini alabilir.
Pişilerin dışının güzelce kızarması, içinin ise yumuşak kalması için hamurun çok sert hazırlanmaması gerekiyor. Unu kontrollü eklemek ve hamuru fazla yoğurmamak önemli.
Hamurun çok kalın açılması iç kısmının geç pişmesine neden olabilir. Bu nedenle yaklaşık yarım santimetrelik kalınlık tercih edilebilir.
Kızartma yağının yeterince sıcak olması da önemli. Yağ soğuk olursa hamur fazla yağ çekebilir. Çok yüksek sıcaklıkta ise dışı hızlıca kızarırken içi çiğ kalabilir.
Mayasız pişi, hazırlandıktan hemen sonra sıcak servis edildiğinde en iyi lezzetini verir. Kahvaltıda veya çay saatinde kısa sürede sofraya farklı bir lezzet taşımak isteyenler için pratik bir alternatif oluşturur.