Evde az malzemesi olanlar için nefis tarif! 15 dakikada sofraya geliyor

Kahvaltı sofralarını zenginleştirmek veya çayın yanına hızlıca bir şeyler hazırlamak isteyenler için 15 dakikalık tarifler kurtarıcı oluyor. Özel malzemeler gerektirmeyen bu lezzet, kısa sürede hazırlanması ve doyurucu olmasıyla dikkat çekiyor. Bir kez deneyenlerin tarif defterine ekleyeceği bu hamur işi, mutfakta fazla zaman harcamak istemeyenlerin favorisi olabilir.