Evde bakım maaşı ekim ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet

Evde bakım parası sorgulama işlemleri Ekim ayının gelişiyle birlikte başladı. 81 ilde kademe kademe yatırılan yardım parası temmuz zammı ile birlikte artış göstermişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesi Türkiye'nin dört bir yanından hak sahiplerinin araştırmaları ile sorgulanıyor. Peki, 2 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, e devlet ve SMS sorgulama…

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı;