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Giriş Tarihi: 2.10.2022 10:59

Evde bakım maaşı ekim ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet

Yeni ayın gelişiyle birlikte evde bakım parası ekim ayı ödemeleri için de sorgulamalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı ve hasta hak sahibi bireyler için her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini aldı. Peki, 2 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e devlet sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı ekim ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet

Evde bakım parası sorgulama işlemleri Ekim ayının gelişiyle birlikte başladı. 81 ilde kademe kademe yatırılan yardım parası temmuz zammı ile birlikte artış göstermişti. Evde bakım maaşı yatan iller listesi Türkiye'nin dört bir yanından hak sahiplerinin araştırmaları ile sorgulanıyor. Peki, 2 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, e devlet ve SMS sorgulama…

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, merak konusu olan evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı;

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı için son gelişmeleri paylaşıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım maaşı, 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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Evde bakım maaşı ekim ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet
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