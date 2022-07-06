Evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrası arttı. Buna göre; Evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak, ne kadar zam geldi? 2022 Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu oldu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 liraya yükseltildi.
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. 2022 Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.