Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? 11 Ağustos evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

2022 Temmuz ayı asgari ücret zammından sonra evinde bakıma muhtaç ve engelli bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı için artış gösterip göstermeyeceği ve Ağustos ayında erken yatma olasılığını merak ediyor. Konu ile yakından ilgilenen hasta yakınlarının evde bakım maaşı yatan iller listesine dair son dakika gelişmelerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana sayfasından ve e-devletten kontrol etmesi sürüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 11 Ağustos 2022 evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı…
EVDE BAKIM MAAŞI GÜNCEL LİSTE BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşları güncel listesi henüz netleşmedi. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 lira oldu.