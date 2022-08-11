Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? 11 Ağustos evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI GÜNCEL LİSTE BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları güncel listesi henüz netleşmedi. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.