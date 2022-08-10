2022 Temmuz ayı itibarıyla zamlı ödenen evde bakım yardımı, binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Evinde ağır engelli ve yaşlı kişilere bakan vatandaşlar, 2022 Temmuz ayında zamlanan evde bakım yardımı ödemelerinin Ağustos ayında ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu kapsamda hak sahipleri, ''Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 10 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-Devlet sorgulama ekranı…
2022 Ağustos ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.
Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.
18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 lira oldu.