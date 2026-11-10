Evde çamaşır kurutanlar dikkat! Süreyi yarıya indiren yöntem

Soğuk ve yağışlı günlerde çamaşırları dışarıda kurutmak imkansız hale gelirken, ev içinde kurutulan çamaşırlar günlerce nemli kalabiliyor. Bu durum hem evde istenmeyen rutubet kokularına yol açıyor hem de yaşam alanlarındaki hava kalitesini düşürüyor. Evde çamaşır kurutanlar için geliştirilen bu pratik yöntem ise kıyafetlerin çok daha kısa sürede kurumasını sağlıyor. Peki, kuruma süresini yarıya indiren bu etkili taktik nasıl uygulanıyor?