Evde çamaşır kurutanlar dikkat! Süreyi yarıya indiren yöntem

Soğuk ve yağışlı günlerde çamaşırları dışarıda kurutmak imkansız hale gelirken, ev içinde kurutulan çamaşırlar günlerce nemli kalabiliyor. Bu durum hem evde istenmeyen rutubet kokularına yol açıyor hem de yaşam alanlarındaki hava kalitesini düşürüyor. Evde çamaşır kurutanlar için geliştirilen bu pratik yöntem ise kıyafetlerin çok daha kısa sürede kurumasını sağlıyor. Peki, kuruma süresini yarıya indiren bu etkili taktik nasıl uygulanıyor?
Kış mevsiminde pencerelerin kapalı kalması ve evlerin yeterince havalandırılmaması, kuruyan çamaşırlardaki suyun havaya karışarak duvarlarda nem oluşturmasına neden olur. Normal şartlarda saatlerce askılıkta kalan çamaşırlar kumaşlarda kötü kokuların hapsolmasına da zemin hazırlar. Bu nedenle evde çamaşır kuruturken doğru teknikleri uygulamak büyük önem taşır.
Havlulu Sıkma Adımı: Makineden yeni çıkan nemli çamaşırı alın ve temiz, kuru büyük bir havlunun üzerine serin. Çamaşırı havluyla birlikte sıkı bir rulo haline getirin.
Fazla Suyu Uzaklaştırma: Rulo yaptığınız çamaşırı havluyla hafifçe sıkarak veya üzerine bastırarak kumaşın içindeki serbest suyun havlu tarafından emilmesini sağlayın.
Havalandırarak Asma: Çamaşırı havludan çıkarıp iyice silkeleyin. Bu işlem sayesinde kıyafetin üzerindeki nemin büyük bir kısmı daha asılmadan uzaklaşmış olur.
Doğru Konumlandırma: Çamaşırları askılığa aralarında boşluk kalacak şekilde, ev içinde hava akımı alan bir odaya yerleştirin.
Çamaşırların makineden çıktığı andaki yoğun su oranı, kurumayı geciktiren temel etkendir. Havlu yardımıyla yapılan ön kurulama adımı, kumaş liflerine hapsolmuş fazla suyu mekanik olarak çeker. Başlangıçtaki nem yükü yarı yarıya azalan kıyafetler, ev ortamında normal sürenin çok altında bir sürede tamamen kurumuş olur.
Günlük Havalandırma: Evde çamaşır kuruturken odanın gün içinde en az 10-15 dakika havalandırılması, ortamdaki fazla nemin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Sıkma Ayarı: Çamaşır makinenizin sıkma devresini kumaş türüne uygun en yüksek seviyede tutmak da evdeki kuruma süresini doğrudan kısaltacaktır.
Askılık Düzeni: Çamaşırları askılığa üst üste yığmak yerine seyrek dizmek, hava sirkülasyonunu artırarak süreci hızlandırır.