Evde nem ve küf kokusu varsa, sebebi duvar değil: Çoğu kişi burayı hiç kontrol etmiyor

Kış öncesi evlerin pencereleri daha az açılıyor, ısıtma başlıyor ve iç mekândaki nem artıyor. Bu geçiş döneminde birçok kişi aynı şikâyeti yaşıyor: Ev temiz görünüyor ama içeri girince hafif bir "rutubet kokusu" karşılıyor. Çoğumuz suçlu olarak duvarı ya da tavanı arıyoruz. Oysa küf kokusunun kaynağı sıklıkla, her gün kullandığımız eşyaların görünmeyen köşelerinde birikiyor. Evin genel nem oranının ideal olarak %40-60 aralığında tutulması öneriliyor. Bu değerin üzerinde küf için uygun ortam oluşuyor.
Çamaşır makinesinin kapak lastiği, her yıkamadan sonra içinde su biriktiren kıvrımlı bir yapıya sahip. Karanlık, ıslak ve deterjan artıklarıyla dolu bu alan küf için ideal bir ortam. Deterjan çekmecesinin arkasındaki boşluk da aynı sorunu yaşıyor.
Ne yapmalı? Lastiğin içini her yıkamadan sonra kuru bezle silin. Makinenin kapağını ve çekmecesini kullanım sonrası aralık bırakın. Ayda bir lastiği sirkeli bezle, çekmeceyi çıkarıp sıcak suyla temizleyin. Arada boş bir yıkamayı yüksek derecede yapmak da iç kısmı rahatlatır.
Çoğu kişi buzdolabının dışını siler ama alt kısmında, arka tarafta bulunan su toplama tepsisini ve kapak lastiğinin kıvrımlarını unutur. Buzdolabı kapağının lastiğinde biriken nem ve yiyecek kalıntıları siyah lekeler ve hafif bir bayat koku oluşturabilir.
Ne yapmalı? Lastik kıvrımlarını ılık sabunlu suyla ve eski bir diş fırçasıyla temizleyin, sonra kurulayın. Modeline göre erişilebiliyorsa alt tepsiyi çıkarıp yıkayın. Bu işi 2-3 ayda bir yapmak yeterli.
Dış duvara bitişik gardıroplar, yatak başlığı ve kitaplık gibi mobilyalar duvarla arasında hava dolaşımı bırakmadığında nem hapsolur. Duvarın soğuk yüzeyiyle oda havası arasındaki sıcaklık farkı yoğuşmaya yol açar, mobilyanın arkası da yavaş yavaş küflenir. Koku ise odaya yayılır.
Ne yapmalı? Özellikle dış cepheye bakan duvarlarda mobilyayı duvardan en az 5-10 cm uzak tutun. Ayda bir dolap arkasına ve alt köşelere bakın. Kıyafet ve ayakkabıların arasında nem tutucu torbalar kullanabilirsiniz.
Soğuk havalarda cam yüzeyinde oluşan buğu damlaya dönüşüp pencere kenarındaki contalara ve pervaza iner. Gün boyu kuruyamayan bu su, conta aralarında ve silikon birleşimlerinde siyah lekelere dönüşür. Sabah camı silmeyi atlayanlar çoğu zaman bu noktayı fark etmez.
Ne yapmalı? Sabahları cam ve pervaz kenarını kuru bezle silin. Contaları periyodik olarak seyreltilmiş sirkeyle ya da küf önleyici temizleyiciyle temizleyin. Gün içinde kısa süreli ama geniş açılan bir havalandırma (5-10 dakika) uzun süre aralık bırakılan pencereden daha etkilidir.
Banyoda kokunun kaynağı çoğu zaman sadece klozet ya da gider değil. Fayans derzleri, duş teknesinin kenarları ve banyo kapısının altındaki süpürgelik su ve sabun artıklarını tutuyor. Havalandırması zayıf banyolarda bu bölgeler gün boyu nemli kalıyor ve koku diğer odalara taşınıyor.
Ne yapmalı? Duştan sonra zemini ve yan yüzeyleri bir silecekle çekin. Havalandırmayı ya da aspiratörü duş sonrası en az 15-20 dakika çalışır halde bırakın. Derz aralarını ayda bir diş fırçası ve uygun temizleyiciyle fırçalayın. Giderin filtresini düzenli olarak temizlemeyi unutmayın.
Bu 5 noktayı temizledikten sonra da koku devam ediyorsa sorun yapısal olabilir. Duvarda görünür leke, boya kabarması, tavanda su izi ya da sürekli aynı noktada tekrar eden küf varsa, bunun ardında sızıntı veya yalıtım problemi bulunabilir. Bu durumda boyatmak ya da üzerini kapatmak çözüm olmaz. Bir usta ya da yapı uzmanından görüş almak gerekir. Küf nedeniyle astım, alerji veya sürekli öksürük gibi şikâyetleri olanlar ise bir doktora başvurmalı.