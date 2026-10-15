Evde nem ve küf kokusu varsa, sebebi duvar değil: Çoğu kişi burayı hiç kontrol etmiyor

1. Çamaşır makinesinin lastiği ve deterjan çekmecesi

Çamaşır makinesinin kapak lastiği, her yıkamadan sonra içinde su biriktiren kıvrımlı bir yapıya sahip. Karanlık, ıslak ve deterjan artıklarıyla dolu bu alan küf için ideal bir ortam. Deterjan çekmecesinin arkasındaki boşluk da aynı sorunu yaşıyor.

Ne yapmalı? Lastiğin içini her yıkamadan sonra kuru bezle silin. Makinenin kapağını ve çekmecesini kullanım sonrası aralık bırakın. Ayda bir lastiği sirkeli bezle, çekmeceyi çıkarıp sıcak suyla temizleyin. Arada boş bir yıkamayı yüksek derecede yapmak da iç kısmı rahatlatır.