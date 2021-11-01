Kimsesiz yaşayan yaşlı adam yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa İlçesine bağlı Meydan Kavağı Mahallesinde bulunan bir binanın giriş katında Vahap Güngör'ü kapı arkasında hareketsiz gören bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kapıların kilitli olması nedeni ile içeri giremedi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kilitli kapılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda açıldı.

ÖLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan Vahap Güngör'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın İstanbul doğumlu olduğu ve uzun zaman önce Antalya'ya taşındığı ve kimsesiz olarak kaldığı öğrenildi. Karakol ekipleri yaşlı şahsın kimliğine ulaşamayınca ev sahibinden ölen adamın kimlik bilgilerini istedi. Ev sahibinin ismini bilmemesini söylemesi şaşkınlık yarattı. Vahap Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.