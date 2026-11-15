Evde sigara içen eş boşanmada tam kusurlu

Sakarya'da görülen boşanma davasında kalp, KOAH ve guatr hastası olan eşinin rahatsızlığına rağmen evde sigara içmeye devam eden, hasta eşini hastanede yalnız bırakan ve rencide edici ifadeler kullanan kadın boşanmada tam kusurlu bulundu. Sakarya 3. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında erkek; kendisinin kalp, KOAH ve guatr hastası olduğunu, sağlık sorunlarına rağmen eşinin evde sigara içmeyi sürdürdüğünü beyan etti. Eşinin kendisine karşı "... hey, şiişt" şeklinde hitap ederek kendisini rencide ettiğini belirten erkek, kalp krizi geçirip hastanede yattığı dönemde eşinin kendisini ziyarete dahi gelmediğini ve sebepsiz yere ortak evi terk ettiğini vurgulayarak boşanma ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Kadın ise iddiaları reddederek eşini rahatsız etmemek için sigarayı evde değil balkonda içtiğini, hastaneden taburcu olduktan sonra eşiyle ilgilendiğini savunarak davanın reddini istedi.

MAHKEME: TAM KUSURDUR

Davayı karara bağlayan Aile Mahkemesi, toplanan deliller ve yargılama sonucunda kadını kusurlu buldu. Mahkeme, erkeğe atfedilen herhangi bir kusurlu davranışın bulunmadığını belirterek erkeği kusursuz, kadını ise tam kusurlu saydı. Mahkeme tarafların boşanmalarına ve kadının erkeğe maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Kadının istinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi. Temyiz dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararın usul ve kanuna uygun olduğunu, kusur belirlemesinde ve tazminat miktarlarında bir isabetsizlik bulunmadığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör