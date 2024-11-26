Evde üreten kadının kafası rahat!

Tarhanadan pastaya, kek ve kurabiyeden oyuncak bebek, magnet ve duvar süslemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan evde üretime kadınların ilgisi son dönemde iyice arttı. Özellikle pandemiden sonra evde üretim yaparak internet üzerinden ürünlerini satan kadınların sayısında büyük bir artış gözlendi. Ancak evde üretim ve satışla ilgili bazı şartlar bulunuyor. Buna göre ev hanımları, ürünlerini satabilmek için öncelikle vergi muafiyeti belgesi alması gerekiyor. Girişimci kadınların 'vergi muafiyet belgesi' alması için oturduğu bölgedeki vergi dairesine gidip başvuru yapması gerekiyor. Bu belgeyi alan kadınlar, 3 yıl boyunca vergiden muaf tutuluyor. İşyerinin bulunmaması, evde sanayi tipi ve seri üretim yapabilecek makine ve alet kullanılmaması, ürettiği malları oturduğu evde imal etmesi, dışarıdan işçi çalıştırmaması, e-ticaret üzerinden satış yapması, satılan ürünlerin banka hesabı aracılığıyla tahsil edilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor. Bu yıl için hasılatı 1.3 milyon lirayı geçmeyen kadınlar vergiden muaf oluyorlar. Yine kermes, festival ve panayırlarda vergi muafiyetinden yararlanan kadınların ürünleri satılamıyor. Üretim yapan bu kadınların ürün satışında belge düzenleme, defter tutma ve beyanname verme gibi bir yükümlülüğü de bulunmuyor. Girişimci kadınlar için özellikle kalkınma ajanslarının desteğiyle Türkiye'nin her bölgesinde bu konuyla ilgili ücretsiz eğitimler veriliyor. Ürünlerin e-ticaret üzerinden nasıl satılacağının yanı sıra kadınlar dijital girişimcilik kurslarına da yoğun ilgi gösteriyor.

EVDE ÜRETMEYİ DIŞARIDA ÇALIŞMAYA TERCİH EDERİM

Bir tez çalışmasında yapılan araştırma, kadınların evde üretim ve satış konusunda oldukça memnun olduklarını ortaya koydu. Kadınların evde üretimle hakkındaki görüşleri şöyle: "Kendimin ve çocuğumun masraflarını karşılamak amacıyla bu işi tercih ettim. İnsanların ihtiyaçları sonuçta, ardı arkası kesilmeyen bir istek. Biri bitiyor biri başlıyor. O yüzden evde üretmeye karar verdim", "Saatler boyu dışarıda başka bir işte çalışmak yerine kendi evimde çalışmayı tercih ederim", "Evde üretim yaptığım zamanlar boyunca hiçbir zaman ev işlerini sorun etmedim. Zaten evdeydim ve üretim ile ev işlerini birlikte yapıyordum. Ki bence bu durum, dışarıda çalışan bir kadın için evde çalışana kıyasla daha zordur", "Eskiden bu kadar çok arkadaşlarımla buluşamazdım. İşimden zaman kalmazdı. Şimdi hem üretim yapıp hem de ev işleri, çocukları vs. işlerimi bitirdikten sonra günlere de gidiyorum, çaya sohbete de gidiyorum ve bir o kadar da arkadaşlarımı evime çağırıyorum", "Açıkçası hiç pişman olmadım. Evimde oturduğum yerden para kazandığım bir faaliyet oldu ve memnunum. Evde üretmeyi dışarıda çalışmaya tercih ederim. Mutluyum, huzurluyum ve en önemlisi kafam rahat. Eski iş hayatımda hiçbir zaman bu kadar memnun olduğumu hatırlamam"