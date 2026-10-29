Evde yoğurt mayalayanlar dikkat! Ne maya gerekiyor ne de yoğurt: İşte taş gibi kıvamın gizli formülü

Market ürünlerinin ve yapay katkı maddelerinin henüz hayatın bir parçası olmadığı eski zamanlarda Yörükler, doğanın sunduğu imkânlardan yararlanarak yoğurt mayalardı. Bazen bir papatyanın özünden, bazen de Nisan yağmurunun yapraklarda biriken damlalarından faydalanırlardı. Günümüzde yeniden ilgi gören bu kadim gelenek, yalnızca bir yoğurt yapım yöntemi değil; doğanın sunduğu malzemelerle sütün sabırla eşsiz bir lezzete dönüştürüldüğü köklü bir kültürel miras olarak öne çıkıyor.