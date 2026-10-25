Evde zeytin kuracaklar dikkat! Acılığını azaltmanın püf noktası bu ayrıntıda saklı

Evde uygulanan yöntemlerden biri, zeytini su içerisinde bekletmek ve uygun aralıklarla suyunu değiştirmektir. Bu işlem sırasında acı bileşenlerin bir bölümü zeytinden suya geçebilir. Ancak uygulanacak yöntem, zeytinin çeşidine ve hazırlanma biçimine göre değişir. Bu nedenle her zeytin türü için aynı bekletme süresinin geçerli olduğunu söylemek doğru olmaz.