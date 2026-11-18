Makyaj temizleme pamukları

Pamuğun dikişli ve pütürlü olan sert tarafı, günün makyajını yüzünüzden söküp almak içindir. Pürüzsüz ve yumuşak tarafı ise temizlenmiş cilde tonik uygulamak için üretilmiş. Üstelik bu iki yönlü tasarım, cildinizin tahriş olmasını önleyerek bakım ürünlerinizden maksimum verim almanızı sağlar. Böylece tek bir pamukla cildinize hem kusursuz bir temizlik hem de nazik bir yatıştırma rutini uygulayabilirsiniz.