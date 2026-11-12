Evdeki mercimek çorbası neden lokantadaki gibi olmuyor? Meğer ustalar içine o malzemeyi atıyormuş!

Türk mutfağının baş tacı olan mercimek çorbası, her evde en sık pişen tariflerin başında gelse de pek çok kişi lokantalardaki o yoğun, ipeksi ve derin aromalı tadı yakalamakta zorlanır. Evde yapılan çorbalar genellikle ya fazla sulu kalır ya da tekdüze bir bakliyat tadı verir. Oysa usta şeflerin tencereye eklediği birkaç kritik malzeme ve uyguladığı pişirme tekniği, sıradan bir mercimek çorbasını unutulmaz bir ziyafete dönüştürüyor.