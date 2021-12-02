Evden kaçan Melike, Esra Erol’da açıkladı: Benim üzerimden kredi çekmek istedi

"YUNUS Ö'YÜ İSTEMİYORUM"

Melike A. ise, her şeyi daha sonradan öğrendiğini, Yunus Ö'nün kendisine evlenip boşandığını söylemediğini açıkladı. Melike A. Yunus Ö'yü istemediğini söyledi. Yunus Ö. ise her şeyin rıza ile olduğunu ifade ederek, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne başvurulmasını isteyerek Melike A'nın hamile olduğunu öne sürdü. Melike A. ise hamile olmadığını aktardı. Program sürerken Yunus Ö. ile canlı yayın bağlantısı koptu. Anne Fatma A. ile kızı Melike A. ardından beraber stüdyodan ayrıldılar. Fatma A. ve kızının birkaç gün içinde Alanya'ya gelmesi bekleniyor.