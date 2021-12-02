Evden kaçan Melike, Esra Erol’da açıkladı: Benim üzerimden kredi çekmek istedi

Alanya İlçesi'nde yaşayan Melike A. (19) beraber kaçtığı ileri sürülen Yunus Ö'den (30) ayrılarak annesi Fatma A'ya kavuştu. 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan Melike A'nın bulunması için abisi Musa A. gazetemiz, annesi Fatma A. da 2 kez çıktığı Esra Erol'un programı aracılığıyla evine dön çağrısında bulunmuştu.
ANNESİNE SARILARAK HASRET GİDERDİ
Önceki gün Esra Erol'un programına ikinci kez çıkan anne Fatma A. kızı Melike A. canlı yayın bağlantısı ile konuşmuştu. Programda Yunus Ö'nün birçok kadını mağdur ettiğini öğrenen Melike A. annesi ve Esra Erol'un çağrısına uyarak geri dönmeyi kabul etmişti. Yaşananların ardından geri dönen Melike A. Esra Erol'un programının yayınlandığı İstanbul'daki stüdyoda annesi Fatma A'ya kavuştu. Melike A. annesine sarılarak hasret giderdi.
"BENİM ÜZERİMDEN KREDİ ÇEKMEK İSTEDİ"
Öte yandan, Yunus Ö. de Esra Erol'un programına bağlanarak Melike'yi sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Melike A. ise Yunus Ö'nün kendisi üzerinden kredi çekmek istediğini ifade etti. Canlı yayın sürdüğü sırada programa bağlanan ismini vermek istemeyen kadın izleyici de Yunus Ö'nün kendisine evlilik vaadiyle yaklaşıp kredi çektirdiğini ancak bunu ödemediğini iddia etti. İsmini vermeyen kadın izleyici, Yunus Ö'nün kendisinin 150 bin TL'sini aldığını ileri sürdü. Yunus Ö. ise kendisinden alınacak 150 bin TL'lik alacak bulunmadığını söyledi.
"YUNUS Ö'YÜ İSTEMİYORUM"
Melike A. ise, her şeyi daha sonradan öğrendiğini, Yunus Ö'nün kendisine evlenip boşandığını söylemediğini açıkladı. Melike A. Yunus Ö'yü istemediğini söyledi. Yunus Ö. ise her şeyin rıza ile olduğunu ifade ederek, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne başvurulmasını isteyerek Melike A'nın hamile olduğunu öne sürdü. Melike A. ise hamile olmadığını aktardı. Program sürerken Yunus Ö. ile canlı yayın bağlantısı koptu. Anne Fatma A. ile kızı Melike A. ardından beraber stüdyodan ayrıldılar. Fatma A. ve kızının birkaç gün içinde Alanya'ya gelmesi bekleniyor.