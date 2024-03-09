Evi basarak tüm aileyi katletti

Bitlis'in Mutki ilçesinde, başka bir kadınla evli olan Cihan Oral (43), bir yıl önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un (27) evini basıp tüm aileye kurşun yağdırdı. 1 yıl önce Cihan Oral tarafından kaçırılan Ayşe İnceyol, ailesi ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla evine geri getirildi. Aileye husumet besleyen Oral, uzun namlulu silahıyla İnceyol ailesinin oturduğu Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı Köyü'ndeki evlerine gitti. Aile bireyleriyle aralarında çıkan tartışma sırasında silahını ateşleyen Oral, tüm aileye kurşun yağdırdı. Ayşe İnceyol'u, babası Musa (61) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldüren Oral, anne Nermin İnceyol'u (54) ise ağır yaraladı. Jandarma ve sağlık ekipleri, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine geldi. Ağır yaralanan Nermin İnceyol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.