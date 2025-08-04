Evi soyup soğana çevirdiler

İstanbul'da bir eve girip ne varsa alıp kaçan 3 kadın, bindikleri takside suçüstü yakalandı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 30 Temmuz'da M.C.A.'nın evine giren hırsızlar evde buldukları ziynet eşyası ve dövizleri alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis şüphelileri aynı gün bir taksi içinde yakaladı. Şahısların üst ve çanta aramalarında müştekiye ait 7 adet çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 gram altın, 1 adet çocuk künyesi, 1 adet altın kolye, 50 euro ve 2 bin 150 lira ile 1 maymuncuk, 1 İngiliz anahtarı, 1 kapı açmak için kullanılan tel ele geçirildi.Şüphelilerden D.A.'nın (19) 101 adet suç kaydı, 2 adet hırsızlık suçundan aranması ve 2 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Ç.A.'nın ise 43 kaydı olduğu öğrenilirken S.A.'nın ise 20 kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anne kız ve akrabaları tutuklandı.