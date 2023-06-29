Evi terk eden eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 23 Haziran günü İbrahim Çam (30), şiddet gördüğünü iddia ederek 2 çocuğuyla evi terk eden ve aynı zamanda kuzeni olan eşi Çağla Çam'a (27) sığındığı baba evinin önünde tepki gösterince tartışma çıktı.İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki gösterdi. İbrahim Çam da aracıyla eşinin akrabalarının üzerine aracını sürdü. Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından önceki akşam Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen İbrahim Çam'ın sorgusu emniyette sürüyor.Çağla Çam'ın babası Yaşar Torun (52), kızının daha önce Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyerek, eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyrek, "Kapının önüne gelerek aşağı inmemizi istedi. Aşağı indik ve geri gönderdik. Birkaç gün sonra çocuğunu istedi, çocuğunu gönderdik. 2 gün sora da kızım yanıma gelerek 'Baba madde kullanmış burayı terk edelim' dedi. Bu sırada İbrahim Çam kapının önüne gelmiş. Oğlum karşısına çıkarak gitmesini istedi, gitmedi. Dedesi olan babam da aşağı inerek gitmesini istedi. Arabayı 5 metre kadar geri aldı, sonra üstlerine sürerek ikisini de öldürdü.Olaydan sonra eşini arayarak dedesinin ölüp ölmediğini sormuş" dedi.Feyzi Torun ve Mahi Aydos'un yeğeni Hünkar Torun da "Olaydan 1 hafta önce kadar karısına şiddet uyguluyor. Dedesi de barıştırmak için uğraştı, evine götürdü. Aynı gün içerisinde tekrar gelip dayımı tehdit etti. O gün polisler geldi, sakinleştirdik gönderdik. KADES uygulamasına şikayet etmiş, buna uzaklaştırma vermişler. Kavgadan 2 gün sonra tekrar rahatsızlık vermiş, eşi tekrar uygulamaya başvurmuş; ama bu adama bir şey yapılmamış. 1 gün sonra eşini arayıp tehdit etmiş. Önce dayımı sonra da halamı arabanın altına alıyor" diye konuştu.