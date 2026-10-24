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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Evin altından vahşet çıktı

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Evin altından vahşet çıktı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yıldır izine rastlanmayan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar'ın dosyası yeniden açıldı.

ŞÜPHELİ YANGIN
52 yaşındayken kaybolan kadının komşularının ifade işleminden kısa süre sonra Uyar'ın eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşadığı ve kaybolduğu günden bu yana boş kalan dairenin bulunduğu 3 katlı eski binada yangın çıktı. Kayıp dosyası, şüpheli yangının ardından bambaşka bir boyut kazandı. Binanın enkazında Uyar'a ait olabilecek herhangi bir iz veya delilin bulunması amacıyla kazı yapılmasına karar verildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı.

İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI
3 gün süren çalışmalar kapsamında enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde, tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.

Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi. Kemikler üzerinde yapılacak incelemeler ve Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle gerçekleştirilecek karşılaştırma sonucunda, kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı kesinlik kazanacak. İncelemelerin, 17 yıllık sırrın aydınlatılmasında belirleyici olması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KIZILCAHAMAM #ANKARA
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Evin altından vahşet çıktı
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