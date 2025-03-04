Evin sıcaklığı sağlık için önemli

Uzmanlar, evin sıcaklığının sağlık üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. BBC'de yer alan habere göre, araştırmalar vücut ısısının cinsiyet, metabolizma, hormonlar, fiziksel aktivite, yaş ve âdet döngüsü gibi faktörlere göre kişiden kişiye değiştiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ılıman ve soğuk iklimlerde oda sıcaklığının 18 derece olması gerektiğini, bu durumda kişilerin soğuğun olumsuz etkilerinden korunabileceğini söylüyor. İngiltere merkezli Lullaby Trust (Ninni Vakfı) adlı hayır kurumuna göre bebekler için ortalama oda sıcaklığı normalin biraz üstünde, yani yaklaşık 20 derece olmalı.