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Giriş Tarihi: 13.12.2023 23:22

Evinde baygın bulunan üniversiteli kurtarılamadı

Giresun'da arkadaşları tarafından evinde baygın halde bulunan üniversitesi öğrencisi Cemalettin Ceylan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DHA
Evinde baygın bulunan üniversiteli kurtarılamadı

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim gören Cemalettin Ceylan, arkadaşları tarafından kaldığı evde akşam saatlerinde baygın halde bulundu. Öğrencilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan Ceylan, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın muayenesinde, vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceylan'ın, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, cenazesinin ise yarın memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Evinde baygın bulunan üniversiteli kurtarılamadı
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