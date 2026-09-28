Haberler Yaşam Haberleri Evinde metamfetamin ele geçirildi! Savunması pes dedirtti: Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:45

Evinde metamfetamin ele geçirildi! Savunması pes dedirtti: Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinden 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, "Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" sözleriyle dikkat çekti.

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İHA Yaşam
Evinde metamfetamin ele geçirildi! Savunması pes dedirtti: Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat!
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Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki G.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi.

"EVDEN LİMON TUZU ALIYORLAR, METAMFETAMİN DİYORLAR"

G.A., cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi. Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKYAZI #SAKARYA

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Evinde metamfetamin ele geçirildi! Savunması pes dedirtti: Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat!
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