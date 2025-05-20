Evinin önünde öldürüldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, önceki gece silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evine girmek üzereyken bir kişi Mehmet Sümer'e (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Sümer hayatını kaybederken saldırgan kaçtı. Sümer'in cenazesi otopsi sonrası Suruç ilçesine bağlı Deniz köyünde toprağa verildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri saldırgan M.U.'yu saklandığı eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.