Bir yayın evinde yönetici asistan olarak görev yapan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Ceren Ünal'a uzun bir süre telefonla ulaşamayan arkadaşları durumundan şüphelenerek genç kızın yaşadığı eve giderek kapısını çaldı. Kapıyı açan olamayınca Ünal'ın arkadaşları durumu polise bildirdi.
BANYODA BULUNDU
Kısa sürede Yuvaköy Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammt Safitürk Bulvarı üzerinde bulunan apartmana gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında evin banyosunda korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kız, banyo tavanına asılı halde bulundu. Savcılık olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda apartmanın güvenlik görevlisinin ve mahalle sakinlerinin ifadesine başvuruldu.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik görevlisinin, polise verdiği ifadede, binaya polisler gelmeden önce Ceren'in arkadaşlar olduğu ileri sürülen bir kız ve bir erkeği gördüğünü ileri sürmesinin ardından iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinde Ceren'in ölümüyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"SIRTINDA VE YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI"
Olayla ilgili soruşturma devam ederken baba Emrullah Ünal, kızının cinayete kurban gitmiş olabileceğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından kızını teşhis etmek için hastaneye gittiğinde kızının sırtında ve göz altında yara ve morartıları fark ettiğini söyleyen acılı baba Ünal, "Kızımın intihar etmesi için hiç bir sebep yoktu. Kızımı bulduklarında dizleri yere temas ediyormuş. Kızımı gördüm, göz altında bir yara izi, sırtında ise morluklar vardı."
İNTİHARI DÜŞÜNEN İNSAN BUZDOLABI ALIR MI?
Olaydan bir kaç saat önce apartmanın çevresinde Ceren'in arkadaşları olduğu ileri sürülen iki kişi apartmana girip çıkmış. Ben bu olayın çok yönlü araştırılmasını istiyorum. Kızım ölmeden bir gün önce beni aradı. Buzdolabı alacaktı. Ben de hesabına para gönderdim. İntiharı düşünen insan buzdolabı alır mı? Kızım intihar etmedi, öldürdüler" dedi.