

İbrahim Halil Öztürk

İLK ŞÜPHELİLER ANNE VE KARDEŞİ OLDU

Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları aramada cinayette kullanılan silaha ulaşamadı. Anne E.Ö. ve ölen şahsın kardeşi M.Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, her ikisini de gözaltına alarak emniyete götürdü.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamada, M.Ö. cinayeti işlediğini itiraf etti. Kardeşi ile sürekli tartıştıklarını ve olayın yaşandığı gün de aynı şekilde tartıştıktan sonra silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden M.Ö.'nün cinayet şüphelisi olarak, annenin ise delilleri karartma suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör