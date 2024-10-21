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Giriş Tarihi: 21.10.2024 22:19 Son Güncelleme: 21.10.2024 22:24

Evini ve işyerini silah deposuna çevirmiş

Tekirdağ''ın Çorlu ilçesinde bir eve ve iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Evini ve işyerini silah deposuna çevirmiş

Tekirdağ''ın Çorlu ilçesinde bir eve ve iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ''ın Çorlu İlçesinde ikamet eden K.Ş.'nin ikamet ve iş yeri adresinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 6.35 mm. çapında tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 104 adet 9 mm. tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 2 adet tabanca üst kapağı, 12 adet farklı ebatlarda tabanca şarjörü, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 kutu tabanca yedek parçaları, 76 litre el yapımı ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

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Evini ve işyerini silah deposuna çevirmiş
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