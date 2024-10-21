Evini ve işyerini silah deposuna çevirmiş

Tekirdağ''ın Çorlu ilçesinde bir eve ve iş yerine yapılan baskında çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ''ın Çorlu İlçesinde ikamet eden K.Ş.'nin ikamet ve iş yeri adresinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 6.35 mm. çapında tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 104 adet 9 mm. tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, 2 adet tabanca üst kapağı, 12 adet farklı ebatlarda tabanca şarjörü, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 kutu tabanca yedek parçaları, 76 litre el yapımı ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.