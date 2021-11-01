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Giriş Tarihi: 1.11.2021 02:16

Evini yakıp balkondan eşyaları atan genç ekiplere zor anlar yaşattı

AA
Evini yakıp balkondan eşyaları atan genç ekiplere zor anlar yaşattı

Adana'da oturduğu evi ateşe vererek eşyaları balkondan atan genci, evin penceresinden içeri giren itfaiye ekipleri etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerine teslim edilen genç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü

Adana'da oturduğu evi ateşe vererek eşyaları balkondan atan genç, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesi 81103 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 4'üncü katından duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edeceği sırada yanan evin balkonuna çıkan adı öğrenilemeyen genç, eşyaları aşağıya atmaya başladı.

Yangına müdahale edemeyen ekipler, itfaiye merdiveniyle evin penceresinden içeri girerek genci etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerine teslim edilen genç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Evini yakıp balkondan eşyaları atan genç ekiplere zor anlar yaşattı
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