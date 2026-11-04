Evinin 2 odasını servete dönüştürdü: Değeri dudak uçuklatıyor

GENÇLERE İLHAM OLMAK İSTİYOR

Resul Gümüş, "197 ülke hedefim var. Sadece Orta Afrika'da ve birkaç Karayip ülkesinde gezmediğim yerler kaldı. Onları da tamamladığımda hedefim olan 197 ülkeye ulaşmak ve İnegöl'de dünyayı en çok gezen insan olabilmek istiyorum" dedi.

Gençlere ilham olmayı amaçladığını da vurgulayan Gümüş, "İlerideki hedeflerimden biri de İnegöl'deki ve Türkiye'deki gençlere ilham olabilmek. Onların görsel hafızalarına farklı yerleri kazıyabilmek istiyorum. Sergilediğim koleksiyonu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelip görmesini arzu ediyorum. Dünyadaki ikonik yerlerin nereler olduğunu görüp buraları kafalarında canlandırmalarını istiyorum" diye konuştu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör