Evinin balkonundan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 8.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sabahi Sokak üzerine bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Açıkgöz (62), 3. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri çevrede güvenlik önemi alındı. Yapılan inceleme sonrası Şerife Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.