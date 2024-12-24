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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:05 Son Güncelleme: 24.12.2024 16:32

Evinin otoparkında ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Aynı binadan komşu...

İstanbul Büyükçekmece’de yaşadığı 4 katlı binanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Lojistik firması müdürü Bora Engin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Engin’in aynı binadan komşusu M.N.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyete getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Evinin otoparkında ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Aynı binadan komşu...

Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

KOMŞUSU GÖZALTINDA

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aynı binadaki komşusu tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Engin'in katili olduğu öne sürülen komşu M.N.O. Gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GAYRETTEPE'DE

Cinayet Büro Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sordulanmak üzere Gayrettepe Emniyet binasına getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Evinin otoparkında ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Aynı binadan komşu...
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