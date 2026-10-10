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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Evinin yanmasına kalbi dayanmadı

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evinin yanmasına kalbi dayanmadı
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Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan emekli 56 yaşındaki Metin Balcı, evinde yangın çıktığını duyunca apar topar adrese gitti. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 5 kişilik Balcı ailesi ise hızlıca tahliye edildi. Olay esnasında dışarıda olan Balcı, apar topar evinin önüne geldi. Evinin yanışını izlerken bir anda fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Balcı'nın, bir süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenildi. Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MANİSA
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Evinin yanmasına kalbi dayanmadı
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