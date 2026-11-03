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Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:34

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Kış aylarında kombi derecesini ne kadar artırırsanız artırın, peteklerin alt kısmı buz gibi kalıyorsa sorun peteği sökmekte değil! Tesisatçı çağırıp evi batırmadan, peteklerin havasını alma ve vana ayarıyla ısıyı anında tüm odaya eşit şekilde yayabilirsiniz.

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Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu
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Ev sıcaklığının düşmesindeki en yaygın neden, peteklerin içinde biriken hava veya alt-üst vana dengesizliği oluyor. Peteklerin üstü ısınırken altının soğuk kalması, sistemin tam kapasiteyle çalışmasını engeller. Petek sökme zahmetine girmeden uygulayabileceğiniz bu basit adımlarla evinizdeki ısı verimini anında en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Peteklerin üst kısmının sıcak, alt kısmının ise soğuk kalması, ısıtma sisteminde dolaşan sıcak suyun peteğin tamamına eşit yayılamadığını gösterir. Bu durum, petek sökme gibi zahmetli işlere gerek kalmadan birkaç pratik adımla çözülebilir.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Peteklerin üstü ısınırken altının buz gibi kalmasının arkasındaki ilk neden ne olabilir?

Peteklerin içerisinde zamanla biriken hava, sıcak suyun alt kısımlara doğru süzülmesini ve pürüzsüzce dolaşmasını engelliyor. Purjör anahtarı veya düz tornavida yardımıyla üst vananın yanındaki tapadan havayı almak, su dolaşımını anında rahatlatır.

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Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Tapa hafifçe gevşetildiğinde tıslama sesiyle birlikte biriken hava dışarı çıkmaya başladığını duyacaksınız. Ses kesilip tapadan kesintisiz su gelmeye başladığı anda vanayı sıkmak, peteğin içindeki engelleyici hava kilitlenmesini çözmesine yardımcı olacaksınız.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Alt ve Üst Vana Dengesi (Reglaj Ayarı)

Kombiye yakın peteklerin alt vanalarını bir miktar kısarak uzak peteklere giden su basıncını arttırmanız gerekiyor. Reglaj ayarı adı verilen bu dengeleme işlemi, sıcak suyun tüm eve ve peteğin her köşesine eşit dağılmasını sağlayacak.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Özellikle çoklu petek kullanımında, kombiden çıkan sıcak su ilk bulduğu rahat yoldan döner. Yakın peteklerin dönüş vanasını kısıp direnç oluşturduğunuzda, sıcak su zorunlu olarak peteğin alt kısımlarına ve uzak odalara doğru yönelecektir.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Hava aldıktan sonra düşen sistem basıncı ısınmayı nasıl etkiler?

Peteklerin havası alındıktan sonra kombi üzerindeki bar göstergesi genellikle düşer. Basıncı tekrar 1.5 - 2 bar aralığına getirmek, pompanın sıcak suyu peteğin alt noktalarına kadar rahatça itmesini etmesini sağlar.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Sistem basıncı yetersiz kaldığında kombi pompası suyu peteğin tabanına kadar itemez. İdeal bar seviyesine getirdiğiniz sistemde su sirkülasyonu hızlanır ve peteğin alt kısmı kısa sürede ısınmaya başladığını gözlemleyebilirsiniz.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Kombinin hemen altında yer alan dönüş borusundaki filtre zamanla tortu ve pislikle dolabilir. Filtrenin sökülüp temizlenmesi, suyun peteklerin alt kısımlarından kombiye geri dönüşünü rahatlatır.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Petek önünü kapatan mobilyalar alt kısmın soğumasını nasıl tetikler?

Peteklerin alt kısımlarından çıkan ısının odaya yayılabilmesi için petek önlerinin açık olması gerekiyor. Hava sirkülasyonu sağlandığında petek içindeki su soğuma ritmini yakalar ve evinizi daha hızlı ısıtmış olacaksınız.

Eviniz bir türlü ısınmıyor mu? Petek sökmeden ısıtmanın en pratik yolu belli oldu

Petekleri yerinden sökmeden, sadece hava alma ve reglaj ayarı gibi pratik yöntemlerle evdeki ısı verimini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu basit adımları sırasıyla uygulayarak kış boyunca tüm odalarda eşit ve yüksek konforlu bir ısınma sağlayabilirsiniz.

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