Evinizdeki toz sorununa pratik çözüm! Tek bir malzeme yeniden birikmesinin önüne geçiyor

TOZ ALIRKEN YAPILAN BU HATA TEMİZLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR

Evdeki mobilyaların, rafların ve diğer yüzeylerin düzenli olarak tozunun alınması gerekiyor. Ancak kuru bez veya tüylü toz alma aparatlarıyla yapılan temizlik, küçük toz parçacıklarının havaya karışmasına neden olabiliyor.