Evladımızın mezarı olacak diye sevindik

Hatay'da yaşayan ve tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşleri esnasında geminin batmasıyla 2 evladı kaybolan ve geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'i toprağa veren anne Ayten Biçer, tatil dönüşü yaşadıkları olayın kendilerine acı verdiğini anlatarak "Cenazeye sevinir duruma geldik ve evladımın en azından bir mezarı oldu çok şükür" dedi. Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi, tatil için Kıbrıs'a gitmiş ve dönüş esnasında gemi faciasını yaşamıştı. Geminin batmasıyla anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer ile 1 evlatları sağ olarak kurtulurken 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Mehmet Asaf'ın cansız bedeni bulunmuş ve Reyhanlı'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Acılı anne ve baba yaşadıklarını anlatarak arama çalışmalarının devam etmesini istediler.

ADALET YERİNİ BULSUN

Biçer, "Bizi aradılar ve Mehmet'in bulunduğunu söylediler. Cenazeye sevinir duruma geldik. 'Çok şükür' dedik, en azından bir mezarı oldu. Rabb'im ona yeni evinde rahat uyumayı nasip etsin inşallah, cennet bahçesinde benim oğlum. Allah kimseyi bu acıyla sınamasın, Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kızımın ve oğlumun hakkını hiç kimseye bırakmayacağım, sonuna kadar savunacağım" ifadelerini kullandı.



SU GEÇİRMEZ KAPILAR AÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgiler mahkemeye yansıdı. Mahkemede, geminin teknik durumu ve facia öncesinde gerçekleştirilen müdahalelerin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarının seyri, mürettebatın ifadeleri, teknik deliller ve Türkiye'den beklenen bilgiler de ele alındı. Mahkemede konuşan Tahkikat Polisi, gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu ve bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiği ancak bazı kapıların açık olduğunu belirtti. Polis, söz konusu kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar su almayacağını ve suyun gemi içerisindeki yayılımının sınırlandırılabileceğini ifade etti. Su geçirmez kapıların neden açık olduğu ve batış sırasında bu sistemlerin neden devreye alınmadığına dikkat çekildi. Yolcuların kurtarılma ihtimali daha fazla olacaktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör