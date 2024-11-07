Evladımla birlikte ben de öldüm

Niğde'de 30 Ocak'ta özel tıp merkezinde doktor olmayan çalışanın sünnet ettiği öne sürülen 6 yaşındaki Metin Muhammet Erden geçen mart ayında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Tıp merkezi hakkında adli ve idari soruşturma devam ediyor. Baba Mehmet Erden, oğlunun yanlış yapılan sünnet ve yanlış tedaviler nedeniyle karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek "E-Nabız uygulamasındaki kişi ile sünneti yapanın farklı olduğunu ilettiğimde bana; dışarıdan anlaşmalı oldukları doktor olmayan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Sünnetten sonra ağrısı hiç dinmedi. Verilen ağrı kesiciler nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadı.Ağabeyi karaciğerinden parça verdi ancak oğlumu kurtaramadık" dedi. Baba Mehmet Erden, her gün oğlunun kabrine 2 kez uğradığını belirterek, "Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Sanki yaşayan bir ölüyüm. 4 çocuğum var.Metin Muhammed Erden en küçük evladımdı. Ağabeyi Refik Berk Erden 21 yaşında, elektronik mühendisliği okuyor. Kardeşine donör oldu, karaciğerini verdi. Eğitimine 1 yıl ara vermek zorunda kaldı. Oğlumu kurtaramadık. Olayda ihmali olanlardan davacıyım. 9 ay geçti hâlâ dava açılmadı. O tıp merkezi de faaliyetlerine devam ediyor" dedi. Özel tıp merkezi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.