Evlat acısını yaşadı hayat kurtarma nöbetine başladı

İzmir, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin acısını aradan geçen yıllara rağmen unutmuyor. O gün Bayraklı'daki Barış Sitesi'nde yaşayan Meryem Kaya Öztürk'ün hayatı da saniyeler içinde değişti. Eşiyle birlikte çalıştığı sırada depremi hisseden Öztürk, 12 yaşındaki oğlu Berk'i enkaz altında kaybetti. Anne Öztürk, o saatleri şöyle anlattı:

"Anne ve baba için hiç kolay olmayan 23 saatti. Sürekli bir haber bekliyorsunuz. Her gördüğünüz üniformalıdan yardım istiyorsunuz. Ama elinizden bir şey gelmiyor. Onu bulduğumuzda artık çok geçti."

Kendisini bu yola yönelten duyguyu anlatan Öztürk, yaşadığı çaresizliği başkalarına yardım etme amacına dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Berk'in gidişinden sonra beklemek çözüm değildi aslında. O 23 saatlik bekleyiş hayatımın belki de en zor anlarıydı. Geçmeyen saatlerdi. Çaresiz kaldığım noktada çare olabilmeyi hedefledim. Artık Berk için hiçbir şey yapamam ama geride kalan hayatlar, canlılar için çok şey yapabilirim diye düşündüm. Bir hayata, bir cana dokunmak o saatten sonra bana iyi gelebilecek tek şeydi."

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'da idari görevlerde çalışan Öztürk, dört ay önce İzmir İtfaiyesi Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı. Öztürk, "İtfaiye hem mesleki açıdan hem de manevi olarak beni güçlü tutuyor. Özellikle itfaiye çatısı altında olmak beni çok daha güçlü kıldı. Ben bu şekilde, acımın içine girerek aslında onun dışına çıkabildim" diye konuştu.

Arama kurtarma eğitimlerini ve saha deneyimini geliştirmeyi sürdüren Meryem Kaya Öztürk, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 10 gün görev yaptı. Bölgede karşılaştığı zorlu koşulların, kendi acısına bakışını da değiştirdiğini belirten Öztürk, iki deprem felaketinin birbiriyle kıyaslanamayacağını vurguladı. Yaşadıklarını anlatan Öztürk, "30 Ekim ile 6 Şubat asla karşılaştırılabilecek afetler değil. Orayı gördükten sonra benim acım küçüldü" dedi.