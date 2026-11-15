Evlatları için can oldular

15 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatağa bağımlı kalan Ömer Demircan, önce annesinin, ardından babasının bağışladığı böbreklerle hayata tutundu. Ağrı'da yaşayan Ömer Demircan (33), 45 gün yoğun bakımda kalan Demircan'ın vücudunun sol tarafında hareket kaybı oluştu.

ANNE-BABASI DONÖR OLDU

Anne Sevda Demircan (53), 3 yıl boyunca yatağa bağımlı oğluna bebek gibi baktı. Demircan, annesinin çabaları sayesinde yeniden yürümeye, konuşmaya ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılamaya başladı. Böbrek yetmezliğiyle de mücadele eden Ömer'e 2013'te Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde annesinin böbreği nakledildi. 13 yıl diyalizsiz bir yaşam süren Ömer'in böbreği, 1,5 ay önce enfeksiyon nedeniyle işlevini yitirdi. Yeniden böbrek nakline ihtiyaç duyan Ömer'e, bu kez babası Selahattin Demircan'ın (63) böbreği takıldı. İkinci naklin ardından durumu iyiye giden Ömer, "Şu an çok şükür geziyorum, konuşuyorum, her ihtiyacımı gideriyorum. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. En büyük hayalim ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı görmek" dedi. Baba Selahattin Demircan ise "Dünya malı evlattan önemli değil. Ömer nasip olursa evlenecek, hayallerini gerçekleştirecek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör