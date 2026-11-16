Evlatlarını trafik kazasında kaybetmişlerdi: Acılı aileye sigorta darbesi!

Kaza, 3 Kasım Pazartesi Günü 23.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı olarak bilinen sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Akpınar (25) ile 19 yaşındaki bir stajyer hemşire Güler Korkmaz'a çarptı.
Kaza sırasında savrularak başını yere vuran Akpınar, beyin kanaması geçirdi. Ayrıca bacak ve kolları kırıldı.
TANER AKPINAR'I ÖLDÜREN SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI
Kaza sonrasında iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 5 gün boyunca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Taner Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen 8 Kasım'da hayatını kaybetmişti. İşlemlerinin ardından Taner Akpınar, Tuzla'da toprağa verilmiş, Gaziantep'ten gelerek Tuzla Devlet Hastanesi'nde staj yapan Güler Korkmaz'ın tadavisinin sürdüğü belirtilmişti.
Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Elif Efsun Ercan, sevk edildiği adliyede 500 bin TL kefaretle serbest bırakılmıştı. 8 Kasım'da Taner Akpınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Öte yandan evlatlarının yasını tutan acılı aile, kazaya karışan aracın kaza bedelini sigorta şirketinin kendilerinden talep ettiğini ve evlerine bu yönde rapor geldiğini ATV Haber'e anlattı.
"EVLADIM TOPRAĞIN ALTINDA SEN BENDEN 300 BİN LİRA İSTİYORSUN"
Hayatını kaybeden Akpınar'ın babası Hüsnü Akpınar, sigorta tarafından kendilerine araç hasarının karşılanması için 300 bin liralık icra kağıdı geldiğini belirtti. Hüsnü Akpınar şu ifadelere yer verdi:
"Benim evladım toprağın altında sen benden 300 bin lira istiyorsun. Bana bunun yerine mahkeme kararı gelmesi gerekiyordu. "Şu tarihte ceza mahkemeniz başladı" şeklinde bir şey gelmesi gerekiyordu. 300 bin lira büyük bir para değil ama önemli olan bu acıyı kederi yaşayan insanlara böyle bir kağıt vermeyin. Kaza olarak geçiştirilmesin bu bir cinayettir. Adalet bir an önce yerine gelsin. Ben 1 yıl daha beklemeyeyim"
"EVİMİZE GELEN İCRA KAĞIDIYLA BİR KEZ DAHA YIKILDIK"
"Evimize gelen icra kağıdıyla bir kez daha yıkıldık" diyen acılı anne Gül Akpınar ise şu ifadelere yer verdi: