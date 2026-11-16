Evlatlarını trafik kazasında kaybetmişlerdi: Acılı aileye sigorta darbesi!

"Benim evladım toprağın altında sen benden 300 bin lira istiyorsun. Bana bunun yerine mahkeme kararı gelmesi gerekiyordu. "Şu tarihte ceza mahkemeniz başladı" şeklinde bir şey gelmesi gerekiyordu. 300 bin lira büyük bir para değil ama önemli olan bu acıyı kederi yaşayan insanlara böyle bir kağıt vermeyin. Kaza olarak geçiştirilmesin bu bir cinayettir. Adalet bir an önce yerine gelsin. Ben 1 yıl daha beklemeyeyim"