Evlendikten Sonra Pasaport Yenileme - Evlilik Nedeniyle Pasaport Soyadı Değişikliği Nasıl ve Nerede Yapılır, Değiştirme Süresi Var Mı?

Evlilik öncesi ve sonrasında çiftlerin üzerinde durması gereken bazı hususlar vardır. Özellikle çok sık seyahat ediliyorsa evlendikten sonra pasaport yenilemenin bir an önce yapılması son derece önemlidir. Kimlik kartındaki isimle pasaportta yazan isim uyuşmazlığında problem yaşanmaması için yeni evli çiftlerin buna dikkat etmesinde büyük fayda vardır. Bu durumda evlendikten sonra pasaport değiştirme süresi çiftlerin araştırdığı bir alan olmuştur. Soyadı değişikliği pasaport yenileme ücreti de kullanıcıların internette başvurduğu konular arasında yer almıştır. Peki evlilik nedeniyle pasaport soyadı değişikliği nasıl ve nerede yapılır, değiştirme süresi var mı? Bu yazımızda sizler için, çok fazla merak edilen, evlendikten sonra pasaport yenileme hakkında önemli bilgilere yer verdik.

Evlilik Sonrası Pasaport Değişir Mi?

Evlilik öncesi ve sonrasında çiftlerin dikkat etmesi gerektiği belli prosedürler vardır. Evlilik sonrası kimlik ve pasaport yenileme bu durumda en sık merak edilen konular arasındadır. Evlilik sonrası pasaport değişir mi sorusu evli çiftler tarafından araştırılmıştır. Pasaport değişikliği yapma şartı olmakla beraber, öncesinde kimlik kartını da yenilemek gerekecektir. Evlilik sonrası yurtdışına gitme planları olanlar pasaport değişikliğini yapması önemlidir. Uçakta pasaport ile kimlik arasında uyuşmazlık olduğu taktirde sorun oluşacağından ötürü değişiklik şarttır.

Evlendikten Sonra Pasaport Değiştirme Süresi

Evlendikten sonra pasaport değiştirme süresi kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bu süreç oldukça kolay olmuştur. Pasaport değişimi için belli bir süre yoktur. Pasaport değişikliği öncesi kimlik değişimi yapmak şarttır. Bunun için ilgili kuruma başvurarak veya 199 numarasını arayarak kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Pasaport başvurusu yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta içinde yeni pasaportunuz adresinize postalanır.

Pasaport Soyadı Değişikliği Nereden Yapılır?

Pasaport soyadı değişikliği yapacak kişiler, bunun nereden yapıldığı hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Evli çiftler pasaport değişimi için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da alo 199'u arayarak kolaylıkla randevu oluşturabilir. Pasaport yenilemek için yanınızda bulundurmanız gereken belgeler ise; yeni kimliğin aslı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve pasaport defter bedeli harcının ödendiğine dair dekont şeklindedir.

Soyadı Değişikliği Pasaport Yenileme Ücreti

Soyadı değişikliği için pasaport yenileme ücreti yeni evli çiftlerin araştırdığı konulardan birisidir. Pasaport yenileme durumunda, pasaport geçerliliği devam ediyorsa kişilerden sadece pasaport defter bedeli alınmaktadır. Bu ücret ise 2021 itibariyle 180 TL olarak belirlenmiştir.