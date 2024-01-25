Yurdun batısında soğuklar iyice hissedilir hale gelirken, doğu ve güneydoğuda ise kar etkisini artırıyor. Bitlis'te önceki gün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren karın kalınlığı kent merkezinde 55 santimi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bazı evler ve araçlar kara gömüldü. Ağrı'da da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar 50 santime ulaştı. Yüksek kesimlerdeki köylerde ise evler kara gömüldü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aşırı soğuk nedeniyle bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluşurken, Doğu Ekspresi'nin karla kaplı Sarıçam Ormanları'ndan geçişi, tabloları aratmayan görüntü oluşturdu. Kar yağışı Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da etkisini sürdürdü. Van'ın Erciş ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Kadirasker Mahallesi'nde doğum sancısı tutan Hazar Yıldız (23) ile Muş'un Korkut ilçesine 45 kilometre mesafede bulunan Yolgözler Köyü'nde rahatsızlanan 6 yaşındaki Zehra Kaya, yollar iş makineleriyle açılarak hastaneye kaldırıldı. Siirt'in Pervari ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan biri yolcu minibüsü, 6 araçtaki 15 kişi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de yoldan çıkarak kara saplanan otomobil, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş'ta, merada otlarken kara yakalanan keçiler ise ilginç görüntüler oluştururken, Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, At Yaylası'nda bulunan ve 15 santimetreye ulaşan karda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için karla kaplı yaylaya saman ve besi yemi bıraktı.