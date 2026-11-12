Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Yılın sadece birkaç günü kalabalık sofralara ev sahipliği yapan o kocaman masalar, geri kalan yüzlerce gün boyunca salonun en güzel noktasını tamamen boş yere işgal ediyor.
Kullanılmadığı zamanlarda bu büyük masalar genellikle ütülerin bırakıldığı, faturaların biriktiği veya eldeki eşyaların atıldığı devasa bir dağınıklık merkezine dönüşüyor.
Artık tasarımcılar devasa takımlar yerine, günlük hayatta neredeyse hiç yer kaplamayan ama ihtiyaç anında büyüyebilen akıllı ve fonksiyonel sistemlere yöneliyor.
Normalde duvara dayalı şık bir dresuar veya konsol gibi duran yeni nesil tasarımlar, misafir geldiğinde saniyeler içinde açılarak geniş bir sofraya dönüşüyor ve inanılmaz bir alan tasarrufu sağlıyor.
Açık mutfaklı evlerde yemek masası tamamen ortadan kalkıyor. Geniş mutfak adaları, şık bar tabureleriyle birleşerek hem hazırlık tezgahı hem de modern bir yemek alanı olarak iki görevi birden üstleniyor.
Sürekli boş duran sandalyeleri odada tutmak yerine, gerektiğinde üst üste geçebilen veya puf şeklinde gizlenebilen modern oturma üniteleri salonlara çok daha temiz bir görüntü sunuyor.
Dev dikdörtgen masalar yerine tercih edilen modern yuvarlak masalar, köşeleri olmadığı için odadaki geçişleri yumuşatıyor ve etrafında çok daha fazla hareket alanı bırakıyor.
Sadece bayramlarda ve özel misafirlerde kullanılacak diye salonun yarısını kapatmak yerine, o boşalan alanı kendinize ait bir okuma köşesi veya daha geniş bir dinlenme alanı olarak değerlendirebilirsiniz.
Metrekarelerin giderek önem kazandığı günümüzde, evinizin ferahlığını kullanmadığınız eşyalara feda etmeyin. Fonksiyonel modellere geçiş yaparak salonunuzun gerçek genişliğinin ve konforunun tadını çıkarın.