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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:09

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Senede birkaç kez ağırlanacak misafirler için odanın yarısını o ağır mobilyalara ayırma dönemi bitti. Evi daraltan bu kalabalığın yerini alan yeni nesil model, çaldığı metrekareleri size geri kazandırıyor.

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Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor
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Yıllarca "misafir gelir" düşüncesiyle salonun başköşesine kurulan o devasa yemek masaları, artık evlerin en büyük yükü haline geldi. Sadece özel günlerde kullanılan ve odayı basık gösteren bu hantal mobilyalar, yerini salonlara nefes aldıran yepyeni bir akıma bırakıyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

O dev masalar evde gerçekten ne işe yarıyor?

Yılın sadece birkaç günü kalabalık sofralara ev sahipliği yapan o kocaman masalar, geri kalan yüzlerce gün boyunca salonun en güzel noktasını tamamen boş yere işgal ediyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Salonu daraltan en büyük dekorasyon hatası!

Odanın tam ortasına yerleştirilen hantal sandalyeler ve koca bir ahşap yığını, evdeki geçiş yollarını tıkayarak mekanı olduğundan çok daha küçük ve basık gösteriyor.

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Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Kullanılmadığı zamanlarda bu büyük masalar genellikle ütülerin bırakıldığı, faturaların biriktiği veya eldeki eşyaların atıldığı devasa bir dağınıklık merkezine dönüşüyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Peki bu ağır mobilyaların yerini ne alıyor?

Artık tasarımcılar devasa takımlar yerine, günlük hayatta neredeyse hiç yer kaplamayan ama ihtiyaç anında büyüyebilen akıllı ve fonksiyonel sistemlere yöneliyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Yeni trend: Konsoldan çıkan gizli masalar!

Normalde duvara dayalı şık bir dresuar veya konsol gibi duran yeni nesil tasarımlar, misafir geldiğinde saniyeler içinde açılarak geniş bir sofraya dönüşüyor ve inanılmaz bir alan tasarrufu sağlıyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Mutfak adaları artık salonun yeni yıldızı mı?

Açık mutfaklı evlerde yemek masası tamamen ortadan kalkıyor. Geniş mutfak adaları, şık bar tabureleriyle birleşerek hem hazırlık tezgahı hem de modern bir yemek alanı olarak iki görevi birden üstleniyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Sürekli boş duran sandalyeleri odada tutmak yerine, gerektiğinde üst üste geçebilen veya puf şeklinde gizlenebilen modern oturma üniteleri salonlara çok daha temiz bir görüntü sunuyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Dev dikdörtgen masalar yerine tercih edilen modern yuvarlak masalar, köşeleri olmadığı için odadaki geçişleri yumuşatıyor ve etrafında çok daha fazla hareket alanı bırakıyor.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Sadece bayramlarda ve özel misafirlerde kullanılacak diye salonun yarısını kapatmak yerine, o boşalan alanı kendinize ait bir okuma köşesi veya daha geniş bir dinlenme alanı olarak değerlendirebilirsiniz.

Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor

Evinizin gerçek metrekareleri artık tamamen size ait

Metrekarelerin giderek önem kazandığı günümüzde, evinizin ferahlığını kullanmadığınız eşyalara feda etmeyin. Fonksiyonel modellere geçiş yaparak salonunuzun gerçek genişliğinin ve konforunun tadını çıkarın.

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Evlerde büyük yemek masaları tarih oluyor! Artık bu model tercih ediliyor
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